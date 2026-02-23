Całą rodziną pod wieloma względami jesteśmy fanatykami Włoch i realizujemy plan odwiedzenia wszystkich regionów i ważniejszych miast/miejsc w nich.

Tak jak na załączonym obrazu wygląda większość kraju, a im bardziej na południe i mniej pieniędzy tym gorzej.

Włochy wyglądają jakby swój rozwój miały 20-50 lat temu a cała infrastruktura, drogi, miejsca użyteczności publicznej od tego czasu były łatane najniższym kosztem.

W porównaniu do Polski gdzie ten etap rozwoju mamy aktualnie nasz kraj Pokaż całość