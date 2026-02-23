Obiekty z igrzysk w Turynie 20 lat później
Broken Window Theory udali się tam, gdzie media nigdy nie zaglądają do opuszczonych obiektów po poprzednich igrzyskach w Turynie. Film pokazuje kontrast między krótkotrwałym blaskiem wielkiej imprezy a długotrwałym porzuceniem infrastruktury po jej zakończeniu.snafu
Tyle sa warte dla mnie te cale olimpiady :)
Założę się że tam nadal "prężnie działa" jakąś spółka celowa w której zasiadają zasłużeni prezesi i dyrektorzy, którzy tam biorą pieniądze na utrzymanie i zarządzanie tym wszystkim.
Oczywiście "tymczasowo", do czasu znalezienia prywatnego inwestora czy coś co nigdy nie nastąpi.
Kiedyś wyszła sprawa że dalej działa komisja do spr budowy mostu czy tam zapory. 20lat po tym jak z tego pomysłu zrezygnowano.
Tak jak na załączonym obrazu wygląda większość kraju, a im bardziej na południe i mniej pieniędzy tym gorzej.
Włochy wyglądają jakby swój rozwój miały 20-50 lat temu a cała infrastruktura, drogi, miejsca użyteczności publicznej od tego czasu były łatane najniższym kosztem.
W porównaniu do Polski gdzie ten etap rozwoju mamy aktualnie nasz kraj
Wtedy zapewne rozwiązałby się worek do zarabiania dla znajomych królika.
https://www.tvp.info/91467395/igrzyska-olimpijskie-w-polsce-prezydent-karol-nawrocki-wskazuje-trzy-mozliwe-daty-najwczesniej-2036-r
Infrastruktura już gotowa.
Byłem w Sarajewie w 2019 i potem w 2021 na objezdzie całego kraju i to straszenie cie to mocno wyolbrzymione i nie wiem w jakim celu.
Jedyne niebezpieczeństwo jakie na ciebie czeka w Bośni to wciąż zakopane gdzieś miny przeciwpiechotne, ale te obszary są z reguły odpowiednio oznaczone. Grunt to nie zbaczac ze szlaków.