W Katanii na Sycylii policja ujawniła nietypowy przypadek łamania prawa - mieszkaniec miasta wyszkolił swojego psa, by ten wyrzucał worki ze śmieciami na pobocze drogi. Wszystko po to, by uniknąć zarejestrowania przez kamery monitoringu, które mają przeciwdziałać nielegalnemu pozbywaniu się odpadów