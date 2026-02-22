Pies "pomagał" w nielegalnym wyrzucaniu śmieci. Wszystko nagrały kamery
W Katanii na Sycylii policja ujawniła nietypowy przypadek łamania prawa - mieszkaniec miasta wyszkolił swojego psa, by ten wyrzucał worki ze śmieciami na pobocze drogi. Wszystko po to, by uniknąć zarejestrowania przez kamery monitoringu, które mają przeciwdziałać nielegalnemu pozbywaniu się odpadówVoxClamantisInDeserto
@mocten: No zdarzają się takie inteligentne psy. Na przykład pies Kory kilka lat temu zamówił 66 gram marychy zza oceanu ale szmugiel ujawnił inny pies z lotniska i wysłano psy do mieszkania psa Kory i się okazało że Kora znalazła u siebie jeszcze ponad 2 gramy. Sama była w szoku :D
https://plejada.pl/newsy/kora-jackowska-i-skandal-z-m-------a-dla-ramony-sipowicz/0pjdpjr