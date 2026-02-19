NIe mialy byc egzaminy nagrywane i obecny podczas egzaminu instruktor z kursu jazdy?

I co z tego :D To jak z VARem w piłce nożnej, niby jest, niby wszyscy widzą co tam jest na nagraniu, a jednak sędziowie podejmują takie a nie inne decyzje. Jak się jest z góry nastawionym na uwalenie kandydata, to naprawdę nie problem to zrobić.