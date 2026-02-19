Faktury nie tylko znikają w KSeF. Niektóre tam nie trafiają
Po ponad dwóch tygodniach funkcjonowania obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur problemy mają zarówno wystawcy faktur, jak i ich odbiorcjbc_putina
@real_scoria: komuś zależało na dostępie do niektórych informacji jakie mogą się znaleźć na tych fakturach.
- zdarza się, że wystawiona i zaksięgowana przez sprzedającego faktura jest odrzucana przez KSeF
- zdarza się, że faktury jeśli nawet trafią do KSeF mogą być niewidoczne dla nabywcy
Zależy to od typów faktur lub kanałów ich generowania
Jeżeli w firmie tak jest zrobiony obsługa wysyłki faktur że nie zgadza się schema i nie potrafią w dokumentację, to sorry, ale przedsiębiorca jest baranem