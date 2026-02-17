Kisne srogo z tekstu

"Przecież nie zakładalby konta na slupa żeby oszukać kilka osób."

Gość ma 100 slupów i 100 kont. Każdy słup to przewał na kilka stówek, a slupem jest żul albo nieświadomy nastolatek co szuka łatwej pracy.



Kupowanie w sieci i płacenie poza systemem zapewniającym jakąś ochrone kupującego. A potem dupsko piecze bo okazałem się frajerem. I ta niezachwiana wiara że oszust przestrzega jakichś zasad i w natychmiastową sprawczość policji Pokaż całość