Oszukali mnie na Vinted - studium przypadku jak policja nie wykrywa sprawcy
Oszustwo zostało zgłoszone na policji, sprawą zajęła się prokuratura. Oczywiście sprawca niewykryty, chociaż policja i prokuratura mieli numer numer telefonu i numer konta bankowego.Helix
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
"Przecież nie zakładalby konta na slupa żeby oszukać kilka osób."
Gość ma 100 slupów i 100 kont. Każdy słup to przewał na kilka stówek, a slupem jest żul albo nieświadomy nastolatek co szuka łatwej pracy.
Kupowanie w sieci i płacenie poza systemem zapewniającym jakąś ochrone kupującego. A potem dupsko piecze bo okazałem się frajerem. I ta niezachwiana wiara że oszust przestrzega jakichś zasad i w natychmiastową sprawczość policji
@miszczumsc: W Polsce? Wstawaj, zesrałeś się!
Tak naprawdę to bank ma to w pompie. Stworzył konto żulowi na podstawie jego dowodu, a czy żul przekazał je w używanie komuś innemu za paczkę fajek lub karton wódki - wyjebongo! Może mu to konto co najwyżej po prostu zamknąć i tyle. Tylko gdzie teraz szukać tego
Schemat działania jest prymitywny, ale skuteczny. Oszust zawiera z lewym słupem "Umowę zlecenie" na fake'owe lub kradzione dane. Zgodnie z "umową" słup zakłada na siebie konto "służbowe" i SIM. Na takie konto wpłacają ofiary. Słup pobiera z tego konta gotówkę w bankomacie i wręcza "szefowi". Po kilku operacjach konto blokują, a słup "znika", bo oczywiście działał na fałszywym dowodzie.