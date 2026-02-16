"Polakożerca". Mordował Polaków, uniknął kary
Mawiał, że nie smakuje mu śniadanie, jeśli nie rozstrzela wcześniej kilku Polaków. Mimo wielu świadków okrucieństwa kat Pomorza i Kujaw nie stanął przed sądem.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Mawiał, że nie smakuje mu śniadanie, jeśli nie rozstrzela wcześniej kilku Polaków. Mimo wielu świadków okrucieństwa kat Pomorza i Kujaw nie stanął przed sądem.Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blanka_Kaczorowska
I ty oczywiście wierzysz że Stalin dał się powstrzymać przed Churchilla i Roosevelta
https://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Dirlewanger
IPN-u wam mało?
To ich ścigajcie do uja.
Ja tu portal na #heheszki mam. Nawet #ciekawostki. A nie sklep z mięsem. Do tagu #wojna wy .. lać.
szkoda że youtube nie pokazuje IP, to było by zajebiste czytać komentarze widzów kanału zero pod filmem jak to niemcy to wrogowie, kraj nie dożycia ale komentarz o takiej treści