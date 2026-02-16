ach ci źli niemcy, ciągle mordowali polaków, nie zostali ukarani i w reakcji na to konfiarze jadą do nich do pracy, mieszkają tam, robią zakupy w niemieckich sklepach, jeżdżą niemieckimi autami i tankują na shellach - ale będą innym prawić morały xd



szkoda że youtube nie pokazuje IP, to było by zajebiste czytać komentarze widzów kanału zero pod filmem jak to niemcy to wrogowie, kraj nie dożycia ale komentarz o takiej treści Pokaż całość