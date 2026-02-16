Gry i inne programy na amigę
Komentarze (74)
najlepsze
@chlopiec_kucyk: z peppera ukradł xD
tutaj a1200 z blizzard IV 1230 z scsi kitem
jednym z powodów upadku amigi było wszechobecne piractwo
świętowanie piracenia amigowego softu to jak plucie na grób nieboszczki
Była dobra na swoje czasy.
1. Dungeon Master
2.Fury of the Furries
3. Super Frog
4. Brian The Lion
@occultronaut: Hah :d Miałem A500 z 2.5 MB RAMu i nie musiałem żonglować :D. Piękne czasy! Super tytuły wymieniłeś!
Walker - jakie było trudne, nigdy nie przeszedłem. Dzięki za przypomnienie, aż sobie na YT poszukam :D.
Dodam: Lemmmings 2: The Tribes, Benefactor, Pushover, One Step Beyond, Wings (popłakałem się jak padł mi "save" na ~180 misji), Apidya 2, demo "Technological Death", North &
Ukończyłem tą doskonałą grę kilka razy, ale to zajmowało z 4-5 godzin.
Kilkadziesiąt poziomów i wszystko trzeba było przejść, bo wywrotka w przedostatnim oznaczała start od zera.
Pamiętam, że w końcu ją skończyłem i czekałem na anielskie trąby, konfetti itp.
Tymczasem na ekranie pojawił się napis: