Koleje Śląskie walczą z falą graffiti. Chyba tylko autorzy widzą w tym piękno
Malunki pojawiają się nie tylko na starszych wagonach, ale dewastowane są też najnowsze "Impulsy", budząc oburzenie wśród pasażerów i przewoźnika. Tylko w styczniu tego roku zanotowano tyle aktów wandalizmu co w całym półroczu 2024 roku. Na czyszczenie wydaje się już pół mln rocznie.ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Żeby nie było, że nie doceniam sztuki, to są grafiki, murale, a nawet zwykłe napisy, które nie kują w oczy i tworzą przestrzeń miejską. W Krakowie było kilka ciekawych haseł.
tymczasem oblamowali metro i jeden tylko ochorniarz metra przecież nie dogoni 12 osób
no i litera L w kółeczku xd
albo coś z powstania warszawskiego
@gl0wa: Tylko niestety to jest kosztowna zabawa a w przypadku pojazdów typu pociąg / tramwaj to wręcz czasowe wyłączenie z ruchu.