Swoją drogą kiedyś zastanawiałem się dlaczego w Holandii miasta nie są pobazgrane tak jak w Polsce. Aż do czasu kiedy kilka tygodni temu w mojej okolicy w Amsterdamie zaczęły się pojawiać pomazane ściany. I to tak nagle od razu w wielu miejscach. Jednak kolejnego dnia, max po paru dniach, już ich nie było. I tak przez parę tygodni pojawiały się i znikały. Aż w końcu przestały się pojawiać od dobry paru tygodni.