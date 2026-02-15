Koniec posiadania? Od kasety VHS do chmury co straciliśmy po drodze?
Czy w dobie streamingu faktycznie coś jeszcze posiadamy? Moja kolekcja nośników (VHS, Laserdisc, HD DVD, DVD-RAM) to nie tylko sprzęt, ale klucz do wspomnień. Sprawdzam, jak przejście na model subskrypcyjny zmieniło nasz stosunek do kultury i dlaczego pewnych płyt nigdy nie oddam.grzesiek-opowiada
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Komentarze (83)
najlepsze
Więc jak zwykle jest gadka, że nam wolność zabierają a później jak przychodzi co do czego to i tak ludzie grają w gry usługi i tak dalej.
Podobnie z DLC. Sam nigdy nie kupowałem w ramach "protestu"
Ja osobiście to może diunę był kupił na takim blue-rayu większość nowych filmów nie jest warta oglądania
to jest prawie bez stratny rip czyli bezpośrednio klon z nośnika fizycznego Blu-ray.. a skąd ktoś ma taką kopie ?!
No kufwa z fizycznego nośnika a więc ktoś musiał kupić fizyczny nośnik by zrobić potem kopie i rozpowszechnić na torrentach / w seci.
Z powietrza te torrenty sie nie biorą.. a blu-raye sie teraz normalnie w sklepach
To jest bardzo dobry kierunek - streaming pozwala za grosze oglądać i słuchać tysiące zasobów.
Jeśli ktoś chce coś posiadać, bo np. uważa że warto, to jaki problem zakupić wersję fizyczną?
@anonimek123456: Już nie kupisz wersji fizycznych gier na PC. Od niedawna coraz ciężej o gry na Nintendo.
@Bertrandy:
xD
Gry, zwlaszcza wieloosobowe, czesto sa powiazane z konkretnymi serwerami producenta... wystarczy ze producent zamknie serwer, i juz nie masz gry, lub masz tylko jej fragment...
@Hobbit162: dlatego ceny retro tak poleciały w kosmos. ludzie którzy byli dzieciakami te 10-20 lat temu teraz mają kasę i chcą sobie kupić trochę nostalgii. sam poluję na new 3ds ale ceny są chore.
Kupcie sobie NAS i róbcie backupy jak chcecie mieć dane na własność.
W sumie za wszystko trzeba płacić, podatki za prace, za zakup czegokolwiek, za posiadanie (ubezpieczenie auta, domu), podatek od nieruchomosci, podatek za śmieci... można by wymieniać. Teraz po prostu rozszerzyło się to o media. Sami się na to zgodziliśmy poniekąd wybierając taki a nie inny styl życia. Blockbuster upadlo w stanach właśnie przez to ze wszyscy woleliśmy wygodnie netflixa.