Cześć Mirki i Mirabelki,
Piszę ku przestrodze, bo to, co wyprawia Allegro, przechodzi ludzkie pojęcie. Kupiłam Mixser, dostałam puste pudełko.
Fakty są takie:
Mam oficjalną decyzję InPost (nr IPR14094057), która czarno na białym stwierdza: Paczka została doręczona w stanie NIENARUSZONYM.
Skoro paczka była cała, to znaczy, że towaru nie ukradł kurier, tylko sprzedawca wysłał puste pudełko.
Co robi Allegro? Odmawia wypłaty z Allegro Protect.
Mało tego – każą mi iść na Policję i zgłosić KRADZIEŻ, której nie było. Policja (w tym członek mojej rodziny z Policji) puka się w czoło: "To nie kradzież, to oszustwo handlowe, spór cywilny, my kradzieży nie przyjmiemy, bo paczka była cała”.
Allegro twierdzi, że "nie może podważyć ustaleń przewoźnika", a potem... ignoruje te ustalenia, które są dla mnie korzystne!
Wisienka na torcie: nasyłają na mnie windykację Intrum, żądając zapłaty za towar, którego nigdy nie dostałam.
Sprawa zgłoszona do Inspekcji Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli myśleliście, że Allegro Protect Was chroni – uważajcie. Chronią oszustów, a klientów straszą windykacją.
Proszę o wykopy, niech sprawa dotrze do kogoś decyzyjnego w Allegro, bo na czacie odpisują boty i pracownicy kopiujący regułki.
Komentarze (81)
Ale firmy kurierskie fizycznie mają te dane. Po pierwsze skoro już je zbierają aby ocenić czy jest przekroczenie czy nie, to je zapisują. Po drugie to w ogóle nie jest dla nich jakaś dodatkowa praca, bo to sie dzieje automatycznie - paczka
@gelerth35: i warto tutaj powiedzieć jedno. To zupełnie dwie odrębne umowy i rzeczy, spłacić to i mieć spokój trzeba zawsze. Potem można się sądzić dalej. A tutaj widzę tylko jedno: brak dowodów i jakieś dziwne rzeczy. Co za problem zgłosić na policję? Zgłoszenie przyjmie każdy, ze zgłoszeniem uderzam do Allegro Protect i dostaje kasę. OP coś tutaj kręci.
To jest oszustwo. Idziesz na policja, zgłaszasz, ze swistkiem od policji zgłaszasz się do Allegro. Normalna procedura.
I gdzie masz problem? A no tak. Pani na infolinii na minimalnej powiedziała że masz zgłosić kradzież, a przecież to oszustwo i nie wiesz co robić, więc spamujesz wykopek korzystając z tego że wszystko co złe o allegro przebije się na główną XD
Całość rozbija się o to, że zgłaszając sprawę na policję, ponosisz odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.
Oczywiście policja nie będzie zbyt chętna, bo im wskoczy kolejna sprawa w statystykach.
Za to Allegro będzie miało w komunikacji ze sprzedającym argument: "tu są zeznania złożone na policji".
powiedz temu członkowi żeby poczytał sobie obowiązujące prawo bo przygłup nie ma prawa takiego zgłoszenia nie przyjąć
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-286
- sprzedawca ma nagranie lub dowody, że wysłał poprawny towar (sprzedawcy mają monitoring połączony z pakowaniem paczek i generowaniem etykiet),
- InPost ma dowody, że paczka była cała i waga się zgadzała,
- InPost ma dowód, że paczka została doręczona
Skoro była pusta to chyba czułaś w rękach puste opakowanie bez miksera i nagrałaś otwarcie paczki, prawda? Prawda?
Allegro ma ci zwrócić kasę na ładne oczy? Dlaczego nie chcesz zgłosić podejrzenia oszustwa na policję? Policja to wymyśla najgłupsze rzeczy żeby tylko nie brać się za robotę.
Dużo rzeczy się tutaj nie klei. Zakop.
PS. allegro protect działa - dostałem wielokrotnie zwrot. Bo rozumiem
Sobie znalazł tablicę zażaleń.