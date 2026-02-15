Ciekawe odkrycie w jednym z opuszczonych domów
Są opuszczone obiekty, które na pierwszy rzut oka nie zapowiadają niczego wyjątkowego. Jednak w tym domu zaskoczyło mnie coś zupełnie nieoczekiwanego. W jednym z pokoi, wśród śmieci, starych papierów i kartonów, stał stary fortepian. Był on w całkiem niezłym stanie, widniał na nim napis Małecki".nightmeen
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (19)
najlepsze
@pietrekhead: szkoda szkoda, piramid i koloseum nie zobaczysz ajjjj
To pewnie zresztą nie jest niczyja prywatna własność tylko dom na państwowej działce, dom przydziałowy z pracy. Ktoś pracował w państwowym przedsiębiorstwie i mógł tam mieszkać. Praca się skończyła, człowiek
Komentarz usunięty przez autora