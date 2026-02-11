Niestety portale hostingowe, zamiast oferować dobre usługi w przystępnej cenie to dość szybko wywalają ceny z kosmosu i tylko szukają kolejnych źródeł oskubania klienta. Mnie tak nazwa.pl traktowała i dlatego już drugi rok cieszę się własnym serwerem na RPi, na moje potrzeby w zupełności wystarcza, a w dobie chata GPT konfiguracja takiego urządzenie jest wykonalna własnymi siłami. Polecam!