Jak home.pl potraktował Złomnika po 15 latach współpracy
Home.pl dolicza ogromne opłaty za używanie starych wersji baz danych, a potem na 10 dni przed terminem uznaje, że należy się opłata reaktywacyjna. W efekcie "hosting wygasł, a wraz z nim wszystkie bazy danych (tj. giełda i całe archiwum strony zlomnik.pl) poszły się gzić. Nie da się ich odzyskać."gvs
@kjungst:
nie, poniewaz nie mialo to dla niego wartosci xD
Juz pomine, ze jakie ma znaczenie, kiedy zalozyl hosting (w sensie 16 lat temu), skoro czas moze sie liczyc od innej daty :D
@kjungst: no właśnie nie updateował i dlatego mu doliczali dodatkową opłatę xD
