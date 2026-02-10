Nareszcie! Będzie zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży
Ważny ruch Komisji Europejskiej. Handlowi giganci nie będą mogli niszczyć niesprzedanej odzieży. Koniec z zaśmiecaniem plaż w Afryce czy pustyni w Ameryce Południowej.artur-kielbasinski
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 79
- Odpowiedz
Komentarze (79)
najlepsze
@kabiz: Zaraz gdy wszyscy dookoła zaczną kupować tylko i wyłącznie najwyższej jakości odzież po 400 zł / koszulka.
Wystarczy zdelegalizować Szwecję i nadal będzie mocne niszczyć nie sprzedane ubrania. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@malin90: kupuję po prostu w miarę niezłe i zero problemów.
Kurtka skórzana- wygląda lepiej, starcza na dziesiątki lat i nie sypie się jak nastolatka z borderem.
Kurtka z eko skóry- pocisz się jak świnia, za rok trzeba wymienić i do
Cała reszta się zgadza
Mam skórzaną kurtkę która jest prawie pełnoletnia
@HeteroseksualnyWlamywacz: a to musieliby przenieść produkcję do Polski ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
w okolicach 2007 kupiłem bluzę w TESCO - bawełna, czarna, z kapturem, na zamek, marka FF,
małolatki na parkingu nawet zawowały do mnie kiedyś "fajna bluza" :D XD
mam do dziś
kupiłem w 202 bluze NIKE,
Małe sklepiki mają konkretnego właściciela, który pilnuje żeby towar zszedł i on na tym zarobił, a nie generował koszty. Sieciówki idą na ilość i koszt utylizacji wliczają w cenę. Przecież mają marże w dziesiątkach procent, a premium to już tysiące
Serce bolało z każdym cięciem ale trzeba było zarabiać ¯\(ツ)/¯