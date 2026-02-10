Nastolatka kontra giganci technologiczni. Ruszył proces przeciwko Meta i YouTube
W Los Angeles rozpoczął się długo wyczekiwany proces cywilny przeciwko dwóm największym platformom społecznościowym na świecie - Meta i YouTube. Nastolatka, która pozwała technologicznych gigantów, twierdzi, że celowo uzależniają dzieci od swoich usług, prowadząc do poważnych problemów psychicznych.DzonySiara
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Niech poda do sądu starych za to że udostępnili jej urządzenie na którym można korzystać z platform
Zycze dziewczynie wygranej.
Wiec beda mocno walczyc haha, wazne by edukowac gowniaki ze social media to rak internetu a z tym juz ciezko. Chociaz po znajomych widze, ze jednak sie da. Nawet jakis trend sie zrobil w tym kierunku.
Instagram jest od 13 lat. Winni rodzice i ona sama.
@Reiter1906: no tak jest, jeszcze reklamują jakis shit jako zdrowe przekąski. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach ¯\(ツ)/¯