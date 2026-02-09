Katarzyna G. ponownie skazana- 3 tysiące za każdy wpis
Matka podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy, Katarzyna G, znów ma problem z wymiarem sprawiedliwości. Po raz kolejny odpowiada za wypowiedzi w sieci- każdy wpis może ja kosztować 3 tysiące złotych.digital-nexus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
– Proszę nie podpowiadać.
– Kluczbork.
– Prawidłowa odpowiedź: Kazimierz.
Komentarz usunięty przez moderatora
@Pedzel_Washington: Ego wyjeb**ne w kosmos, brak empatii i osobowość narcystyczna oraz mentalność socjopatki
Aż strach pomysleć jakie dzieci wychowa i jak te dzieci będą traktować innych...
A nie czekaj..
Powinna zostać zmuszona do pobytu w szpitalu na obserwacji bo najprawdopodobniej nic już nie działa jak powinno w jej głowie.