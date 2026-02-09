Zastanawiam się, czy osoby kręcące gownoburze o materiale Marii Wiernikowskiej w ogóle go oglądały bo jak dla mnie nie ma nic oburzającego, wręcz przeciwnie. Jest obiektywny i nie stawia żadnej tezy. Kobiecina po prostu rozmawia z ludźmi i każdy może sobie sam wyciągnąć z niego swoje wnioski.