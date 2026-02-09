Pracownicy Stano mają dość. Odejścia z Kanału Zero po prorosyjskim reportażu
Po emisji prorosyjskiego reportażu Wiernikowskiej z Kanału Zero odchodzą prowadzący poranny program wokalista Piotr Połać oraz dziennikarka Agnieszka Kołodziejska. Odejście z projektu Stanowskiego ogłosił także Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości. Pewnie ich teraz zwyzywają od silniczków xDDDTumurochir
Silniczki tak nakręciły, że właśnie zobaczyłem.
-zero prorosyjskości
-pokazuje jak ludzie mają tam sprane berety
-pokazuje ludzi, którzy wiedzą co wyprawia władza, ale boją się mówić publicznie
Mocne słowa jak na kogoś kto usuwa pod swoimi wpisami wszystko, co nie jest zgodne z retoryką ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak samo jak z Seba z BMW. Przeciez wystarczy go posłuchać. Zrobili z niego zbrodniarza i mordercę. On nic nie zrobił. To wszystko propaganda!
Ps. Teskni mi sie za komuna. Fajnie było, tajnie sie żyło. Każdy miał prace i dom. Wystarczy pooglądać kronikę filmową i inne programy kręcone przez partie. Po co nam była ta zmiana. Popatrzmy na Bialorus i Rosja, jak oni wspaniałe tam żyją.
( ͡°
Co w tych materiałach jest prorosyjskiego?
Czym się właściwie różni:
taki Iwan z mózgiem spranym rządową propagandą, który nienawidzi zachodu, śmieje się oglądając zabijanie ukraińskich żołnierzy, wierzy w ruską misję cywilizacyjną, popiera cenzurę mediów, i chciałby pakować do więzienia każdego kto powie dobrze o Ukraińcach uznając za agenta.
Od takiego Piotrusia - Silniczka, z mózgiem spranym mediami głównego nurtu, który nienawidzi Rosji, śmieje się oglądając zabijanie rosyjskich żołnierzy,
A FSB ma wszystko w nosie i ogólnie pozwala kazdemu na rozpowszechnianie prawdziwego obrazu Rosji.
Dla mnie legitne.
Dokładnie tak xd baba zamiast pluć na Rosjan to z nimi gada i jeszcze ma czelność się uśmiechać!!!
Tylko... problem dla normalnych ludzi jest taki, że Stanowski sam nakręcał i przecież dalej nakręca tę dehumanizację ruskow ¯\(ツ)/¯
W tym wypadku media głównego nurtu poczuły krew, żeby zaatakować Stanowskiego. Pytanie na ile „argumentum ad onucum” będzie jeszcze skuteczny. Nawet jeżeli tym razem będzie to jak tak dalej pójdzie to niedługo przestanie.
Natomiast a propos samego materiału: w moim jest neutralny - Wiernikowska kręci się po Kaliningradzie.
ps
wolski napisał dlaczego odchodzi i nie ma to związku z reportażami
-Nawoływanie ksero elizy do usunięcia wojsk amerykańskich (z dziś)
-kwestionowanie budowy zapory na granicy z białorusią, kiedy z jej terenów przyprowadzono atak
- w momencie ataku rosji i białorusi na polską granicę nagonka uderzająca w polskie wojsko i straż graniczną
- w momencie ataku na polską granicę fizyczne utrudnianie pracy polskiemu wojsku i straży granicznej
- w momencie ataku na polską granicę fizyczne