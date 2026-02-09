Hity

tygodnia

OLX pomogło oszustowi okraść mnie na 3500 PLN. Byłem sprzedającym...
3628
Zrobiliśmy z Polaków 38 mln śmieciarzy. Ten system kaucyjny miał sens 20-30 lat
3126
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
2351
Edward Linde-Lubaszenko nie żyje
2071
Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
2096

