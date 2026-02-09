Kardynał Ryś ufundował generator. Tak pomaga dzieciom
Generator ufundowany przez metropolitę krakowskiego trafi do najbardziej dotkniętej wojną dzielnicy Kijowa Trojeszczyna.Helix
Komentarze (45)
https://stacja7.pl/z-kraju/ponad-57-mln-zl-zebrano-w-archidiecezji-krakowskiej-na-rzecz-ukrainy/
@Anakee: Ale to nie on ufundował.
@epicentrum_chaosu: "Polscy księża", "Politycy pisu", "Służby specjalne" - wstaw dowolną grupę na miejsce "Ukraińscy oligarchowie" a możnaby było oddłużyć wszystkie szpitale w Polsce. Pa, jakie to proste.
@epicentrum_chaosu: pomaganie to akt dobrej woli, a nie nakaz. Nikt ci nie każe pomagać.
@maniek-maniewski: ktoś kazał wiernym dawać datki?
@maniek-maniewski: Innym szło na k--s i chłoptasiów. A trzódka przed nimi klękała.
Bardzo im pomógł .
@trottta: to mniej wiary, a więcej weryfikowania faktów
@netkret: tak