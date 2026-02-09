SCT w Krakowie odcięła ludzi od sklepów
Kolejne argumenty przeciwko obecnej strefie absurdu w KrakowieKszyh
Prezydent i każdy kto się pod tym paszkwilem podpisał nie tylko powinien zostać odwołany co zamknięty w więzieniu.
3-4L SUV-a z ameryki? w sumie niezły pomysł. Widziałem też całkiem fajnego Challengera 6.4 V8 HEMI
Co ma do tego uczciwie pracujący człowiek który nie może kupić sobie elektryka tylko dlatego że ponad połowa jego pensji idzie do kieszeni polityków oraz nierobów którym się nie chce iść uczciwie do roboty.
Poza tym wymagania SCT mogą się w każdej chwili zmienić decyzją urzędasa i taki Polak jakimś cudem kupi to 21 letnie auto a następnego dnia urzędnik stwierdza że teraz auto musi mieć maksymalnie 10 lat albo nawet 5 lat.
W Szczecinie też były, kilkaset nadesłanych opinii - 95% przeciw SCT. Miasto ma to w dupie, zamierza procedować strefę dalej. Uczestników może mało, ale skala braku poparcia na tyle duże, że miasto powinno się zastanowić i porozmawiać z większą liczbą mieszkańców, a nie mieć w dupie konsultacje społeczne.
Np:
Od 2028 zakaz najmu krótkoterminowego dla budynków nie będących w klasie A.
Od 2030 zakaz najmu krótkoterminowego dla budynków nie będących zeroemis...
Inna sprawa że SCT jest ciulowe w takiej formie jakiej jest, ale nikt nie został "odcięty". Jednak za rage baitowy tytuł dałem zakop.