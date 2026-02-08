Przedsiębiorca miażdży KSEF. Oto dlaczego ten system to problem
GOŚĆ ODCINKA: prof. SGMK dr Mariusz Miąsko - przygotował petycję o likwidacji systemu KSEF : https://jazdaprawna.pl/petycja-do-rzadu-o-likwidacje-ksef-i-obnizenie-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczych/. Ta petycja zawiera nawet więcej ważnych punktów, np. odnośnie kompetencji rządzących. POBiznesowy
Przedsiębiorcy jak rolasy czy górnicy, nigdy im nic nie pasuje, a to elektroniczna faktura, a to wypłata pensji minimalnej pracownikom, a to jakieś warunki pracy, bhp.
Dzisiaj wchodzę na stronę KSeF (pomijam idiotyczny system autentykacji polegający na elektronicznym podpisywaniu dokumentu i przepisywaniu 2 kodów SMS) i widzę, że mam fakturę kosztową.
Wchodzę w to samo na aplikacji mobilnej - brak faktur.
Ale pomijając te rozbieżności, to skąd jakiś zwykły człowiek ma wiedzieć czym jest sesja interaktywna, a czym wsadowa? Albo
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-amerykanskie-sluzby-przegladaja-faktury-Prawda-o-zabezpieczeniach-KSeF-9078679.html
Polskich januszy gnoić jak tylko się da i pilnować bo oszukują i kradną.
Wiadomo, że PiS, obie Konfy pójdą na wybory z hasłami likwidacji KSeFu
@luke-mat: ktoś to kupi? Przecież ksef to wymysł PiS-u.
Przedsiębiorcy: Jezu, komunizm!