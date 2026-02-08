Chat Control ma być przedłużone. UE nie zrezygnuje z czytania wiadomości
Na stole leży projekt przedłużenia obowiązywania tzw. Chat Control 1.0, czyli czasowego odstępstwa od zasad poufności komunikacji zapisanych w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej. Regulacja pozwala firmom oferującym komunikatory analizować prywatne treści użytkowników pod kątem...jestemjakijestem1212
Komentarze (39)
Jak pokazuje afera Epsteina nic to nie zmieni. Politycy mają za mocne plecy żeby coś ich ruszało. Ja nie ruszyło ich jedzenie dzieci to nie wiem co by ich miało ruszyć
Koniec końców jesteśmy tylko zwierzętami, a fraza "moralność" to chyba tylko dla przegrywów została wymyślona.
// lewaki
zarobieni jesteśmy tak, że nie ma kiedy taczki załadować