Kosowo, pierwszy kraj w którym byłem, do którego nie chcę wracać. To, że Albania jest krajem mafijnym, ale cokolwiek próbują z tym walczyć to jedno, ale Kosowo to syf, gdzie to, że jest krajem mafijnym widać wszędzie na ulicach. Serbowie powinni się cieszyć, że ten kawałek ziemi nie jest już częścią ich kraju