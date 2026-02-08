Znany właściciel klubu usłyszał zarzuty. Motyw wciąż niejasny
Obywatel Kosova - Albańczyk, WŁAŚCICIEL klubu muzycznego w Szczyrku podejrzany o oblanie kwasem masłowym trzech restauracji w Bielsku-Białej. Udowodniony (kamery) na razie atak na jeden lokal. 60 letni dziaders z państwa mafijnego prowadzi w Polsce biznesy i niszczy konkurencję. Brak aresztu.Vahanara888
I ja rozumiem, że śmierdzi to na kilometr i na 99,99% zrobiła to ta sama osoba no to przykro mi, ale dowodu brak. A bez dowodu nikt nikogo nie osądzi.
Ogólna zasada obowiązująca zawsze i wszędzie jest taka, że kto wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia.
Jeśli szkoda została wyrządzona na skutej popełnienia czynu karalnego, dochodzi odpowiedzialność karna.