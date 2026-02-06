Konto Epsteina w grze Fortnite było aktywne w 2024 r.
Wracają teorie, że Epstein nadal żyje, a ciało zostało podmienione (prawdopodobnie na ciało brata Hilary Clinton). Z akt wiadomo, że Epstein grywał w gry komputerowe, m.in. w Fortnite. Nazwa jego konta jest do znalezienia w aktach. Okazuje się, że konto Epsteina ostatnio logowało się w 2024 roku.Manah
@mat41: Gemini
Ale w zeszłym roku pyknął 74 mecze bo wrapped 2025 działa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ktoś ukradł konto? (TO SIĘ NIGDY NIE ZDARZA! NIE MA TAKIEJ TECHNOLOGII)
nie umarł (TO JEST BANALNE PRZY SKOORDYNOWANIU TRZYSTU SIEDEMDZIESIĘCIU URZĘDNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY)
A CO DO ,,TRZYSTU SIEDEMDZIESIĘCIU" TO NIE ZDZIWILBYM SIÉ GDYBY ICH WSZYSTKICH JUŻ MIAŁ NA WYSPIE Z KOMPROMITUJĄCYMI FILMIKAMI :)
swoją drogą co wy macie w głowach że nawet nie potraficie określić prawidłowo swojej płci przy zakładaniu konta na byle wykopie? no chyba, że to coś w stylu jednej z 57 płci i normalni ludzie tego nie zrozumieją