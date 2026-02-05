HDD wracają do gry. WD szykuje dyski 100 TB o wydajności bliskiej SSD
Western Digital zapowaida 3,5-calowe dyski o pojemności zbliżającej się do 100 TB, oferujące czasy dostępu i przepustowość znacznie bliższe nośnikom SSD QLC, przy zdecydowanie niższym koszcie za terabajt.ochucki
to teraz zatrudnić inżynierów z Gillette I już za 10 lat będą cztery.
I cztery razy tyle części mechanicznych, które mogą się uszkodzić. Dla datacenter to nie problem ale dla Kowalskiego już tak, chyba że do piwnicznego serwera z redundancją.
Wystarczy że firmware odłączy wadliwe ramię, wydajność spadnie o 25%.
Aktualnie w przypadku takiej awarii spada o 100%. Ja tam widzę progress.
Nikt też do zwyczajnego komputera nie potrzebuje 100TB HDD (w tym miejscu producenci gier za kilka lat: "Użytkownicy nie potrzebują dysku 100TB? Potrzymaj mi p--o!".
Problem jest taki że jak się
Teraz dyski HDD osiągają prędkości 100-160MB/s.
Dyski SSD SATA 500-550MB/s.
I wtedy faktycznie 4x szybsze zbliża się do SSD.
@Zgrywajac_twardziela:
Dlatego gorąco polecam 100% SSD w urządzeniach + NAS minimum 2 x XX TB z bieżącym backupem i synchronizacją. Hałas pozostaje w piwnicy, więc można sobie pozwolić na szybkie i toporne serwerowe dyski a jak jeden padnie to wystarczy go wymienić bez utraty danych. Dopóki serwera nie strawi pożar czy nie zaleje powódź
Czyli rozumiem, że 100 TB to według Ciebie pod znakiem zapytania czy to użytku domowego czy do zastosowań serwerowych?
W dobie dzisiejszej technologii ich ceny powinny drastycznie spać a nie chcą :/