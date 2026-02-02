Meta pozwana. Oskarżają ją o czytanie wiadomości
Globalny pozew kwestionuje szyfrowanie WhatsApp, które przez lata stanowiło kluczową przewagę komunikatora dla osób szanujących swoją prywatność. Meta stanowczo przeciwstawia się takim oskarżeniom.Glaubos
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Dziw się że robią Cię w jajo.
'Meta stanowczo przeciwstawia się takim oskarżeniom. '
E no to luzik, nie było tematu :)
W komunizmie sądy też są, ale wyrok jest znany jeszcze przed pierwszą rozprawą xD
Własna produkcja: