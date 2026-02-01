SpaceX ograniczyło Starlinka. Rosyjskie drony tracą łączność na froncie
System blokuje łącza przy dużych prędkościach (ok. 70-90 km/h), o ile sprzęt nie jest na białej liście. Ograniczenia wynikają m.in. z regulacji ITAR i mają zapobiegać wojskowemu wykorzystaniu technologii.SaintWykopek
@scoria: Raczej niewielu ludzi korzysta w podróży ze starlinka.
https://forsal.pl/kraj/bezpieczenstwo/artykuly/10635649,polska-placi-za-starlinki-a-spacex-je-blokuje-ukraina-traci.html
Ten Musk to jednak używa starego systemu, bo głupiego Polsatu Cyfrowego wystarczy nie płacić i odcinają tylko osobę niepłacącą, a nie całe województwo
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Samoloty pasażerskie latają ok 10 wolniej... ¯\(ツ)/¯
ludzie się tutaj z rosji naśmiewają!