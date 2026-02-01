Ciekawe, dziś spisałem liczniki (rozliczenie rzeczywiste) i po kliknięciu "zapisz odczyt" scięło mnie z nóg. Za grudzień i zużycie 104kwh wyszło 95.29zł. Dziś natomiast za 131kwh wyszło.... 194,27zł. Różnica to 27kwh i 98,98zł. Taryfa G12W.
Jak to jest G12W to pewnie kwota za taryfę 1 wzrosła dużo.
I jeśli masz umowę promocyjną, a nie stawki państwowe to tam po 2 latach po podpisaniu umowy znika cena z umowy i zaczynasz płacić ich stawkę z ich cennika za 1khw. A stawka może być dowolna :)
Kuźwa, połowa rachunku jak nie większość to jakieś opłaty mocowe i inne gówna
@Kto_ugotowal_Maciusia: Czyli składka na nasze narodowe czarne złoto ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Kto_ugotowal_Maciusia: prawdopodobnie jak kolega masz jakąś super mega hiper taryfę sprzedawcy, zobacz o ile wzrosła opłata handlowa, która na taryfach ure wynosi równe 0.
Wychodzi 1.48zł za 1kWh czyli drożej niż na zwykłej taryfie średnio w Polsce 1.20-1.30 po podwyżkach. wtf