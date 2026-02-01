Pokaż pełną FV z wszystkimi pozycjami.



Jak to jest G12W to pewnie kwota za taryfę 1 wzrosła dużo.



I jeśli masz umowę promocyjną, a nie stawki państwowe to tam po 2 latach po podpisaniu umowy znika cena z umowy i zaczynasz płacić ich stawkę z ich cennika za 1khw. A stawka może być dowolna :)