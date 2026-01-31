Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3854
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3237
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2674
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
2480
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2454

Powiązane tagi