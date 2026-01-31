Pamiętam ten skandal z rootkitem Sony XCP - klasyka jak firma chciała chronić swoje interesy i strzeliła sobie w kolano. Ironia polega na tym, że rootkit był tak źle napisany, że twórcy malware zaczęli go wykorzystywać do ukrywania własnych wirusów. Sony udowodniło wtedy, że korporacje potrafią być gorsze od hakerów, których próbują zwalczać.