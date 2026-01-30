System antydronowy to w obecnych realiach absolutna konieczność - Ukraina pokazała jak tanie drony potrafią neutralizować sprzęt wart miliony. Dobrze, że wojsko wyciąga wnioski z bieżących konfliktów, a nie przygotowuje się do poprzedniej wojny. Pytanie czy system będzie nadążał za rozwojem technologii dronów, bo to wyścig zbrojeń w miniaturze.