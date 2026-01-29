"Siedzą sobie pod palemką". Górale zaskoczeni brakiem gości z Warszawy
W Zakopanem i okolicach podczas ferii zimowych zajęte jest zaledwie 50 proc. miejsc noclegowych. Górale i właściciele pensjonatów są zaskoczeni brakiem tradycyjnego najazdu turystów z Warszawy i innych dużych miast. Z kolei turyści, którzy przyjechali pod Tatry, cieszą się spokojem i bra
@Sikor12: a do wad nawet jeszcze nie doszliśmy xD
Kiepska sytuacja gospodarcza i rosnące ceny też. Dużo mniej ludzi stać na góralskie ceny, to i wybierają bardziej ekonomiczne kierunki.
Potwierdzam, szwagierka-Warszawianka siedzi teraz na Sri Lance.
to za nasze powstało :*