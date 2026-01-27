250 starych polskich komiksów na archive.org
Wgrałem sobie zestaw polskich komiksów z PRL i wczesnych lat 90 na Archive.org. Chciałem mieć możliwość poczytania sobie komiksu on-line i myślę że nie tylko ja skorzystam:) Pościągane kiedyś z chomika głównie,nie ma co ukrywać:)elsajko
@kiciek: Skan w kolorze dużo by się nie różnił ( ͡º ͜ʖ͡º)
Opie to jest wykop o komiksach a nie o polityce!
Nie czepiaj się chłopa. Pomylić Augustów z Australią zdarza się.