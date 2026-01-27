Opłaty za parkowanie w centrum Krakowa wyższe o 233%
Władze miasta wprowadziły nowe stawki, zamiast 1500 zł miesięcznie 5000 zł za jedną kopertę parkingową w centrum Krakowa. Czyli będziemy czołgać się i pełzać, zamiast jeździć i parkować.szewskagreg
Komentarze (63)
najlepsze
Tak tylko sobie myślę o kwestii konieczności ochrony środowiska i redukcji liczby pojazdów w stolicy, czytając komentarze...
kiedyś mieszkanie w centrum ułatwiało życie bo to w centrach miast budowali szpitale, baseny, teatry, kina, było więcej punktów handlowych i usługowych itp
a teraz wszystko to (może z wyjątkiem teatrów i szpitali) jest na obrzeżach, ruch jest mniejszy, przestępczość jest mniejsza, więcej terenów zielonych itp
@radapasa: Dzielnice są w dużej mierze niezależne. Mieszkam na południu Krk i w zasadzie do centrum jadę tylko w odwiedziny do znajomych ewentualnie na jakieś wydarzenie. Urzędy są w dużej mierze per dzielnica a dużo można załatwić zdalnie. Średnio w centrum jestem raz na kwartał bo nie mam takiej potrzeby by częściej. Co tam się dzieje mam dużym poważaniu.
Bo przecież jak stać Cię na samochód i mieszkanie w centrum dużego miasta w europie to jesteś już bogaczem. A teraz nagle tylu tu pod znaleziskiem pisze o „wyprowadzce” XD
Ma być tylko lunapark dla turystów i bananków, a pracujący? Najlepiej niech płaci podatki i zniknie na reszte roku.
Nie wiem, niech z----------a kanałami zeby nie psuć scenerii oligarchii czy coś.