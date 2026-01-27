Paranoja. Minister chce likwidować ryczałt, bo informatycy mają za dobrze
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uważa, że preferencyjne stawki ryczałtu dla branży IT oraz influencerów są niesprawiedliwe. Pełna zgoda. Tylko dlaczego chce z tego powodu wylewać dziecko z kąpielą i wpychać wszystkich na skalę podatkową?Stopa_Szopa
Komentarze (211)
Mają tylko milion dodatków.
@vornikor: nie można nic mówić o lekarzach bo wyjadą za granicę!!!111!
Prześladowanie mężczyzn ma płeć!
Niech się weźmie za rzekomych "artystów" i ich benefity.
@ubijakitopiel: I ciąże.
1. Jak system z "uproszczenie" stał się "narzędziem"? Stawki te od początku były takie same, dlatego twierdzenie, że coś bez zmiany "stało się czymś innym" to trzeba być osobą w kryzysie poznawczym.
2. Płacenie podatków, których stawki zostały wprowadzone jest działaniem zgodnie z prawem, a nie "unikanie podatku". No to, że sobie zmieniają definicje
Dalej wykopki lubicie ciocię?
Unikaniem? Korzystanie z legalnej, legalnie dostępnej, zgodnej z przepisami formy opodatkowania NIE JEST unikaniem podatków. Co to za robienie k.urwy z logiki.
Niech ministerka spada na bananowca