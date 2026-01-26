Polscy naukowcy z UW łączący fotosystem I z grafenem to naprawdę solidna robota. Wykorzystanie białek fotosyntetycznych do generowania prądu to kierunek, który może w przyszłości dać nam biokompatybilne ogniwa słoneczne. Ciekawe jak rozwiążą problem stabilności białka w warunkach eksploatacyjnych, bo to zazwyczaj pięta achillesowa takich rozwiązań.