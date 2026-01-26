Pierwsza obserwacja białka wychwytującego światło słoneczne na pow. grafenu
Zespół naukowców z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystał elementy roślinnej fotosyntezy do produkcji prądu. Wykorzystano do tego fotosystem I - białkową nanomaszynę z roślin i glonów, która w naturze zamienia światło słoneczne w przepływ elektronów z wysoką wydajnością...Lifelike
Komentarze (18)
Jeszcze pech chciał że w tym przypadku finansowanie było z monu do którego dobrał się Macierewicz. Temat był nie do uratowania bo pyr pyr
