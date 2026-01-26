Stłuczka i wymuszenie pieniędzy. Minister reaguje ws. "rondziarza"
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prokuratorów o szczegółowe zbadanie sprawy kierowcy z Warszawy, który miał celowo powodować kolizje i wyłudzać pieniądze. Żurek podkreślił, że prokuratura powinna aktywnie angażować się w takie sprawy, także na etapie postępowań cywilnych, by sądStopa_Szopa
Komentarze (34)
najlepsze
Przecież tym już ktoś z urzędu powinien się zająć. Facet nie robi tego pierwszy raz, a do tego jest wielu takich, którzy w podobny sposób wyłudzają pieniądze, bo uczynili sobie z tego dodatkowe źródło dochodu!
Do tego powinno zostać skazani za celowe powodowanie wypadków, bo na filmach widać, jak celowo przyspieszają, żeby doszło do stłuczki...
bo Polska to Mała Rosja gdzie dobry car goni od czasu do czasu złych bojarów, ale ich nie usunie bo wtedy by nie było na kogo zwalać winy za porażki.
W normalnym kraju minister sprawiedliwości jakby zobaczył ze pr0kuratura nie robi roboty by po prostu w---------ł nierobów ze stołka, to by rozwiązało problem permanentnie bo każdy następca by się
Zapomnijcie, że ludzie zrozumieją ten fakt. Dostaliśmy się do UE i ludziom odwaliło, że my to już zachód. Tymczasem urzędy są u nas zniszczone do krwi i kości.
Urzędnicy serio uważają, że pozwalają nam żyć, że bez nich nic by nie funkcjonowało więc oni są władcami a
Super system prawny, bulwo.
A co, jakby przepisy rozdzielały pieszego wchodzącego na nasz pas i na inny pas? Bo wejście bezpośrednio przed jadący pojazd jest raczej na pas ten, po którym jedzie samochód? A jak są dwa pasy i pieszy wejdzie z drugiej strony, jak ja już samochodem wjadę na przejście? To by znaczyło, że jak widzę pieszego w rejonie przejścia z drugiej strony drogi, to musze
Jak ktoś nie chce mu zapłacić na miejscu to odpuszcza.
Bo tych wymuszaczy którzy mają za dużo szkód likwidowanych z OC "sprawców" to dość skutecznie ścigają ubezpieczyciele, wyłapując tych "nadmiernie" poszkodowanych kierowców, zbierając dowody z oględzin (współpracując między różnymi ubezpieczalniami) i normalnie robiąc doniesienia do prokuratury, a prokuratura już to bada po swojemu