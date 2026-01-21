"Incydent z trenerem judo z Izraela. Sprawa trafiła do prokuratury"
"Bielska policja zakończyła czynności sprawdzające dotyczące incydentu, do którego doszło podczas Międzynarodowego Turnieju Judo Dla Dzieci i Młodzieży "Pokonujemy Granice" w Bielsku-Białej. Trener drużyny z Izraela miał zaatakować sędziego. Zebrane materiały zostały przekazane do prokuratury..."paramedix
1. Prokuratura temat uwali i sprawa ucichnie
2. Prokuratura temat pociągnie, a wtedy: - UUUUUUUU!!!!!!!!! I tak dalej. ( ͡° ͜ʖ ͡°)