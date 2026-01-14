Polski Holding Obronny? - Ściemniają! Laboratoria?
Połowa grudnia, odwiedzam Pionki i okolice. Centrum Łukasiewicz oraz Mesko. Oczywiście zakazów foto pełno. Sporo też buty, podnoszenia głosu i arogancji. Jest też policja, taka "lekko" nieogarnięta. No i ja, który nie zamierzam się wylegitymować z powodu bzdur opowiadanych przez tych ludzi. Co się sfioletowy_czlowiek
Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji publicznej]
Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia
