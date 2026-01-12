Macie nowy instrument, którym trzymamy was za mordy

Pokaż całość

No dobra, tylko czym miałoby być to trzymanie za mordy? Jaka jest niby ta negatywna różnica dla przedsiębiorców poza łatwiejszym wyłapywaniem tych, co kantują na VAT? Zamiast wysyłać faktury mailem program księgowy wyśle je do ksefu a mały przedsiębiorca załaduje z apki na telefonie i tyle, dla uczciwych to nie ma żadnego znaczenia. Jedyna zmiana dla nich to to, że będzie