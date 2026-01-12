Wygraliśmy! Nie musimy się przejmować KSeF w 2026 roku
Szef Krajowej Administracji Skarbowej właśnie ogłosił to, na co przedsiębiorcy czekali od miesięcy: w 2026 roku nikt nie zostanie ukarany za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy związane z jego obsługą. To oficjalna abolicja, która daje firmom cały rok na oswojenie się z nowymStopa_Szopa
Komentarze
@Jaurbanpl: vat był tymczasowy, pis ustawą unieważnił tymczasowość, inaczej sam by spadł do 22%
- buuu, na taczki ich!
- ale spokojnie, nie będzie kar w tym roku, za nieużywane go
- hurra! Wygraliśmy
(－‸ლ)
@Kulek1981:
No dobra, tylko czym miałoby być to trzymanie za mordy? Jaka jest niby ta negatywna różnica dla przedsiębiorców poza łatwiejszym wyłapywaniem tych, co kantują na VAT? Zamiast wysyłać faktury mailem program księgowy wyśle je do ksefu a mały przedsiębiorca załaduje z apki na telefonie i tyle, dla uczciwych to nie ma żadnego znaczenia. Jedyna zmiana dla nich to to, że będzie
Skoro nie chcesz używać ksef to w jaki sposób spółka zapłaci Ci fakturę? Bo np u mnie w procedurach jest zakaz opłacania faktur krajowych które nie przyjdą ksefem
@Czytelnik30: Jest. I to już od pół roku. Art. 2 pkt 5 lit. b - na samym końcu:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-o-zmianie-22174478
Ale wykopki zainteresowały się KSeFem dopiero 3 tygodnie przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF, więc to dla nich sensacja z płomieniem na głównej...
Edit: artykuł z lipca
https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006988115,Brak-kar-za-KSeF-to-dobra-informacja-dla-podatnikow-ale-nie-dla-ksiegowych.html
Tu macie treść ustawy: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-o-zmianie-22174478
Zmiana odraczająca jest na samym końcu.
to było wiadome już od dawna, przez pierwszy rok mają nie dawać kar