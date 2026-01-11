Widzę że na podstawie artykułu z którego za wiele nie wynika, wielu już uczyniło sobie przyczynek do podśmiechujek co to też tam zaszło.

Ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy: Jak na razie to nie ma mowy o faktycznej przyczynie śmierci, oraz zaginięcie zgłosiła matka. Czyli kolesia nie zmartwił poranny brak małżonki mimo że zostawił ją w szczerym polu bez kurtki, przy -15 C mrozie. Krótko mówiąc, jak na razie to nie wiadomo Pokaż całość