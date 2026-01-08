Polska esencja na egzaminach. Bez sensu byle trudno.

Rozwala mnie, że ciągle obowiązkowe jest odwracanie się do tylniek szyby przy robieniu łuku.

Rozumiem, że może niektórzy komandosi tak jeżdzą i zaskakująco dobrze sie prowadzi auto patrząc w tylną szybe, ale wymaganie tego na małym łuku to xD

Bardziej zrozumiałbym zakaz odwracania się, zeby umiec cofnac czyms z budą, albo przerosnietymi słupkami C.