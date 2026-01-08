Zaskakująca zmiana w egzaminach na prawo jazdy.
Pod koniec grudnia 2025 roku w Polsce wprowadzono istotną zmianę w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Do bazy pytań egzaminacyjnych dodano tzw. test percepcji ryzyka. Ministerstwo Infrastruktury nie poinformowało o tej zmianie ani instruktorów nauki jazdy, ani samych kursantów.fittrenerka
@lx257: wystarczy nie zatrzymać się na zielonej strzałce na skrzyżowaniu z kamerkami canard (redlight), 15pkt karnych, za drugim razem po prawku
mam nadzieję że pomogłem
Rozwala mnie, że ciągle obowiązkowe jest odwracanie się do tylniek szyby przy robieniu łuku.
Rozumiem, że może niektórzy komandosi tak jeżdzą i zaskakująco dobrze sie prowadzi auto patrząc w tylną szybe, ale wymaganie tego na małym łuku to xD
Bardziej zrozumiałbym zakaz odwracania się, zeby umiec cofnac czyms z budą, albo przerosnietymi słupkami C.
To klasycznie dawaj info na kogo ty głosujesz, mądrzejszy od reszty wykopku.