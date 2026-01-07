Latami znęcała się nad mężem i synem. Musiała opuścić mieszkanie.
Z ustaleń mundurowych wynika, że kobieta znęcała się nad rodziną przez 10 lat. - Jej zachowanie polegało m.in. na wszczynaniu bezpodstawnych awantur, krzykach, wyzwiskach, krytykowaniu oraz szarpaniu domowników. Wobec rodziny wszczęto procedurę "Niebieskie Karty".MagicznyMariusz
Sylwia Spurek to ta idiotka.
Kobiety są "ofiarami" przy każdej lepszej okazji, nie ma kasy w budżecie na torebkę to p-----c finansowa ze strony faceta.
A jak kobieta drze ryja albo co gorsza startuje z pazurami to facet siedzi cicho, bo wstyd mu, tak po ludzku.
A najbardziej mnie położył na łopatki jeden cymbał w ośrodku pomocy, który w teorii pomaga ludziom - uwaga, trzymajcie wrotki "ja
Nasciemniali polityczną poprawnąścią pod publiczke a w miedzyczasie złapali 90% przemocowców do więzienia, to męczyzni