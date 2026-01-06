Kuje ściany, rozwala klatkę, straszy sąsiadów, maluje ściany, rozrzuca śmieci.
Na osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie mieszkańcy jednej z klatek przeżywają horror.misk4cy
Komentarze (62)
najlepsze
Musi dojść do tragedii, aby cokolwiek się zadziało.
Powiem tak, trzeba to przeżyć na własnej skórze, to co to znaczy "zakłócenie miru domowego", zrozumieć jak bardzo wpływa to na zdrowie psychiczne i fizyczne, jak wracasz po 8h pracy, kiedy chcesz sobie w spokoju obejrzeć film, poczytać książkę lub po prostu poleżeć.
Uwielbiam imposybilizm w tym kraju. Zawsze gdy komuś dzieje sie krzywda, nagle nikt nic nie może.
Albo nie można nic zrobić babci której na starość o------o i zbiera śmieci / ma 15 kotów i fetor z mieszkania przeszkadza innym. Albo rodzinie kościuszków, tej od Bożeny Wołowicz. Albo Sośnierzowi co śmieci