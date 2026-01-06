Jestem za każdym razem w szoku, jak urzędy, prawo, policja i inne organy są bezradne w takich sytuacjach.

Musi dojść do tragedii, aby cokolwiek się zadziało.



Powiem tak, trzeba to przeżyć na własnej skórze, to co to znaczy "zakłócenie miru domowego", zrozumieć jak bardzo wpływa to na zdrowie psychiczne i fizyczne, jak wracasz po 8h pracy, kiedy chcesz sobie w spokoju obejrzeć film, poczytać książkę lub po prostu poleżeć.