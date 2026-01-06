Powtórzę również tutaj to co pisałem w innym znalezisku.

Jeśli dobrze czytam przepisy, to straż miejska może zatrzymać tylko samochód, co to którego jest pewna, że nie trzyma się przepisów SCT. Urządzenie łapanek, zatrzymywanie samochodów i dopiero na miejscu sprawdzenie czy dany samochód może wjechać nie powinno mieć miejsca. PORD art. 129b.