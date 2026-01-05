Areszt gorszy niż więzienie. Policja zabrała głos w sprawie kradzieży znaków SCT
Kodeks wykroczeń przewiduje za takie działania kary: aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (do 5 tys. zł), a także obowiązek naprawienia szkody. Komenda Miejska Policji w Krakowie na swoich mediach społecznościowych podała, że prowadzi czynności mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców usokoboji
Komentarze (75)
To zwykła strefa wykluczenia nie czystego transportu bo za kasę można już smrodzic ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fiat Seicento 900 Średnia emisja dwutlenku węgla wynosi około 150-160 g/km
Bentley Bentayga (2025) z silnikiem 4.0 V8 emituje 294g/km
Dodge Ram 1500 Średnia emisja dwutlenku węgla wynosi około 330-340 g/km
Oni to chyba po prostu lubią.
@spajker: tak, bo historia zna przypadki, że całe parkingi i ograniczenia znikały bo ktoś ukradł znak.
@zwirz: mówisz o ludziach na ulicach? Bo jakoś ich nie widzę. Widzę tylko wandali, którzy NIC nie robią władzy. Przecież to nie ona płaci za znak.
To zachowanie JEST NAJLEPSZE DLA WŁADZY. Forma oporu, która jest dla władzy nieszkodliwa
Swoją drogą chciałbym być firmą która sprzedaje kawałek blaszki za 600zł dla miasta, ciekawe czy był przetarg czy kupują pojedynczo.
A tak to tylko dajesz więcej roboty firmie szwagra pani Halinki z magistratu. Znaki zostaną zakupione z pieniędzy mieszańców, więc politycy mają to gdzieś. W sumie nie, nie mają tego gdzieś. Cieszą się, że poszedłeś znaki kraść, a nie demonstrować, bo tylko to drugie by coś zmieniło
jak zginie auto za kilkadziesiąt tysi to nawet nagrań z monitoringu nie chce im sie zabezpieczyć, sprawa trafia na styrte "do umorzenia" i tam leży sobie kilka miesięcy a potem do kosza