Areszt jest gorszy niż więzienie. W więzieniu masz TV w celi , telewizor na pokoju głównym, możliwość dostania konsoli(o ile ma odcięty internet). W areszcie masz nawet ograniczone prawo do telefonu do rodziny. Dla każdego skazanego pierwszy raz w więzieniu jest zakład półotwarty, czyli poza nocami wędrujesz, masz dostęp do biblioteki, pokój główny korytarze, czyli lepiej niż w psychiatryku nawet. W areszcie dosłownie gnijesz w celi