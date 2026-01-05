Brutalne pobicie 16-latka w centrum Koszalina. Sprawcami dwóch nastolatków.
Dwaj młodzi mężczyźni odpowiedzą za brutalny rozbój, którego dopuścili się w Nowy Rok przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Zatrzymano 18-letniego obywatela Ukrainy i jego 16-letniego wspólnika. Jak ustalono sprawcy brutalnie pobili 16-latka, grozili mu nożem oraz ukradli kurtkę, hulajnogę i 30 zł.KoszalinCity
Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, grozić nożem i rabować innych ludzi,
bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani