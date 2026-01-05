Ponad pół miliarda dolarów na inwestycje w 4 amerykańskie bazy wojskowe w Polsce
Rząd Stanów Zjednoczonych zaakceptował plan inwestycji w cztery amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Za inwestycje warte łącznie ponad pół miliarda dolarów zapłaci...Polska. Więcej informacji ->ralf-szer
Komentarze (58)
• rozbudowę poligonu w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie),
• modernizację bazy sił lądowych w Powidzu (woj. wielkopolskie),
• ulepszenia infrastruktury w bazie lotniczej w Łasku (woj. łódzkie)
• ulepszenia infrastruktury w bazie lotniczej we Wrocławiu.
@scotty79: Za to, jak czasy się zmienią i US porzuci Europę i swoich sojuszników, to Polska zyskuje cztery nowoczesne bazy.
Trump wiecznie żyć nie będzie, podobnie jak jego doktryna - nawet jak następca będzie kontynuował izolacjonizm US od Europy i ją porzucą, to wciąż warto mieć takie bazy.