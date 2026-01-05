Jakoś nie potrafię się tym specjalnie ekscytować. Nie tak dawno w Syrii oddziały Rosji i USA mijały się na drogach niemal bez reakcji, a wystarczy spojrzeć, jak na tym konflikcie wyszli Kurdowie, którzy byli przecież jednymi z najważniejszych sojuszników USA. Historia pokazuje, że interesy potrafią się zmieniać bardzo szybko.