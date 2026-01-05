Skandal w więzieniu w Goleniowie. Wicedyrektor oskarżony o mobbing i molestowani
Afera w zakładzie karnym w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Wicedyrektor placówki został odwołany ze stanowiska po tym, jak pojawiły się zarzuty o mobbing i molestowanie wobec funkcjonariuszek. Sprawą zajmuje się prokuratura. Czy po to zostaje się dyrektorem zakładu karnego, żeby nie molestować?fittrenerka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-w-wiezieniu-w-goleniowie-oskarzenia-o-mobbing-i-molestowanie/tbk5m5n
Zakop informacja nieprawdziwa, osoba dyrektorska ma zarzuty molestowania osób pełniących funkcje strażnicze.
Komentarz usunięty przez autora