Afera w zakładzie karnym w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Wicedyrektor placówki został odwołany ze stanowiska po tym, jak pojawiły się zarzuty o mobbing i molestowanie wobec funkcjonariuszek. Sprawą zajmuje się prokuratura. Czy po to zostaje się dyrektorem zakładu karnego, żeby nie molestować?