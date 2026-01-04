Używasz SSD do backupu? Zobacz, jak szybko możesz stracić dane
Nieużywany SSD z czasem traci dane, szczególnie w tanich modelach QLC. Sprawdź, ile realnie wytrzyma Twój dysk bez zasilandroid_com_pl
Komentarze (51)
najlepsze
@albin_kolano: kurde czyli te płyty na których jeszcze np. carmegeddona 2 mam odpaliły po 25 latach a nie powinny. Tempe dzidy.
Czas retencji danych mocno różni się w zależności od typu zastosowanej pamięci NAND i scenariusza użytkowania. Przy klasycznych konsumenckich SSD przyjmuje się orientacyjnie, że:
W tanich dyskach z QLC (cztery bity na komórkę) bezpieczna retencja danych przy przechowywaniu bez zasilania to około rok, o ile dysk nie jest mocno zużyty i leży w rozsądnej temperaturze otoczenia;
W popularnych nośnikach TLC (trzy bity na komórkę) ten czas szacuje się na około trzy
SSD są świetne, ale tylko wtedy gdy używane w komputerze.
Często jest to gra niewarta świeczki.
Są bardzo fajne dyski zewnętrzne na USB 3.0 np.Toshiba Canvio, gdzie 2 TB kupisz w okolicach 300 zł.
Wspomniałem ten model, bo miałem różne pojemności od tego producenta i cały czas się odczytują, a najstarszy będzie miał z 9 lat.
Też ostatnio byłem zdziwiony jak wyrwałem jakiegoś HDD na 500GB za grosze - tj. okolice 100 zł .