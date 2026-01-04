TL;DR



Czas retencji danych mocno różni się w zależności od typu zastosowanej pamięci NAND i scenariusza użytkowania. Przy klasycznych konsumenckich SSD przyjmuje się orientacyjnie, że:



W tanich dyskach z QLC (cztery bity na komórkę) bezpieczna retencja danych przy przechowywaniu bez zasilania to około rok, o ile dysk nie jest mocno zużyty i leży w rozsądnej temperaturze otoczenia;

W popularnych nośnikach TLC (trzy bity na komórkę) ten czas szacuje się na około trzy