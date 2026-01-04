Likwidacja Stomil Poznań S.A. została zaakceptowana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), będąca głównym akcjonariuszem, podkreśla, że proces ma być stopniowy i zgodny z prawem, a część ponad 100-osobowej załogi może trafić do innych spółek.