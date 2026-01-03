Fotoradar rekordzista z Warszawy zniszczony po raz trzeci.
Fotoradar z Warszawy, który łapał 8 tys. kierowców miesięcznie, dwa razy był niszczony. Niedawno CANARD postawił go po raz trzeci, tym razem sprawcy oblali bo farbąWegilo
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Zastanówcie się zatem wykopki, czy problemem jest fotoradar,
@kubako:
Dla "z-----------y" to gdzie by fotoradar nie był, byłby problemem. Natomiast nie ma tam znaków ostrzegających o fotoradarze? On sam ukryty był pod maskującą siatką?
Bo meritum jest takie, jak można w ogóle dać "zarabiać" fotoradarom. Dla mnie jest to po prostu nie do pojęcia, nie wobec tego jak one wszystkie są dokładnie pooznaczane.
Ograniczenie do 50km/h na czteropasmowej, prostej drodze bez chodnika jest absurdalne samo w sobie. A egzekwowanie tego fotoradarm jest ordynarnym skokiem na kasę kierowców.
Szkoda, że poprzednie akcje nie przemówiły przygłupom z CANARD do rozumu.
no dodatek nie tylko prędkość będą mogli wychwytywać
Można wydać olbrzymie środki na jakieś kampanie społeczne - to i tak nie zadziała.
Jedyna opcja to: j---ć, karać, nie wyróżniać - bo tylko to w zasadzie zadziała.
Nic więcej.